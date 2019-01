Caso Ambulantaje: “Seguimos en Diálogo pero a la Zona Cero no Entran”; 100 días de Gobierno, queremos una Ciudad con Orden: JNN

*Resolver la problemática de los servicios primarios e ir avanzando en el mejoramiento de infraestructura a corto plazo

Francisco Herrera

Tras haber rebasado los primeros cien días de gobierno en Tampico, el alcalde Jesús Nader Nasrallah señaló que están en busca de contar con una ciudad ordenada en todos los sentidos, erradicando vicios y fortaleciendo los principales servicios públicos.

Luego de dar el banderazo de arranque para la pavimentación de una vialidad en la colonia López Portillo, el munícipe detalló que el ritmo de trabajo prevalecerá en este año en el cumplimiento de acciones en beneficio de los tampiqueños.

Al opinar sobre los primeros cien días de gobierno municipal, Nader enfatizó que están cambiando la imagen y de manera paulatina eliminan algunos vicios que permanecían arraigados y que no dejaban nada positivo a la ciudad.

Detalló que su gobierno trabaja como si fuera el primer día y en poco más de tres meses se ha avanzado en la solución de las principales necesidades como la recolección de la basura, dotar de buena iluminación e iniciar con el abatimiento del rezago en pavimentación.

Nader enfatizó que poco a poco se pretende que Tampico encuentre un equilibrio en ordenamiento y crecimiento a nivel regional para volver alcanzar el mote de la capital de las huastecas.

“Estamos cambiando poco a poco a estas ciudad, no vamos a bajar la guardia y trabajamos como si fuera el primer día”, añadió

Finalmente, el preboste municipal advirtió que en el tema del ambulantaje la postura del gobierno sigue siendo de cero tolerancia en la llamada zona cero y reiteró una vez más que el diálogo con los inconformes continuará pero con la ley por delante.

“Entendemos que son tiempos políticos y sabemos lo que eso significa, sin embargo nosotros no nos vamos a ganchar ni presionar por pequeños grupos con quienes seguimos en diálogo y esperemos que se entienda que no se puede atender lo que nos piden, sin embargo no estamos cerrados y brindamos opciones para resolver el problema”, acotó