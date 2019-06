Cero Tolerancia a la Corrupción, advierte Chucho Nader

Luego de que la Secretaría de Tránsito y Vialidad separara de su cargo a diferentes elementos, el Presidente municipal, Chucho Nader informó que giró instrucciones a la Secretaría de administración para que se llevará a efecto una minuciosa investigación, a fin de determinar qué elementos podrían ser reinstalados o en su defecto, ratificar su separación.

El jefe de la comuna destacó que durante su gobierno se ha tenido particular cuidado, para llevar a cabo estas medidas, cuyo único propósito, dijo, “es el de optimizar el funcionamiento de la administración y ofrecerle a la ciudadanía un gobierno honesto y transparente”.

Chucho Nader precisó que en esta evaluación, los elementos serán sometidos a los exámenes de control y confianza por parte de las autoridades de seguridad pública en el Gobierno del Estado; además de una serie de requisitos que deberán de cumplir en el ámbito municipal.

“En esta administración hemos sido muy cuidadosos con el personal, sobre todo con aquellos que ya tienen muchos años trabajando en la administración, por ello cuando me enteré del caso en particular de los agentes de tránsito, me comuniqué con el secretario administrativo para que cheque caso por caso y determine si procede o no la baja de ellos, o bien su reinstalación. Vamos a iniciar un proceso para que cada uno de los elementos cumpla con el proceso y los requisitos y someterlos al examen de control y confianza”, detalló.

El mandatario sostuvo que el compromiso de su gobierno, es el de contar con personal con verdadera vocación de servicio que brinde una atención de calidad a toda la ciudadanía, por lo que reiteró que se revisará cada caso en particular, a fin de tomar una determinación definitiva.

“En esta administración no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, ya que la ciudadanía merece transparencia, honestidad y un trabajo responsable. No quiero en este momento señalar que algún elemento haya incurrido en algún caso de corrupción, sin embargo se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes”, puntualizó.

Por su parte el Contralor municipal, Fernando Alzaga Madaria informó que a solicitud del jefe edilicio, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes sobre el caso de los agentes viales que fueron separados y precisó que cada dependencia de gobierno tiene la facultad, con el consenso de la autoridad municipal, para llevar a cabo las bajas que considere pertinentes.

El funcionario recordó que dentro de las acciones que lleva a cabo la administración porteña para combatir la corrupción, se suscribió en el mes de abril un convenio de colaboración con la Contraloría del Estado y se abrieron diversos canales para que la propia ciudadanía denuncie cualquier acto de corrupción en que incurran los servidores públicos.

“Es importante subrayar que toda aquella persona que denuncia, tiene la obligación de probarlo y ratificarlo; por nuestra parte seremos en todo momento imparciales y estaremos atentos para recibir el llamado de la ciudadanía, siempre a favor de la razón y la justicia”, concluyó.