Cierran lateral de paso a desnivel en Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- A partir de este viernes, fue cerrada una de las laterales del paso a desnivel de acceso a la playa, debido a trabajos de adecuación que se realizarán en el lugar.

El director general de obras públicas en Madero, Luis Carlos Leal Contraerás, dijo que por fenómenos meteorológicos como los nortes, se dañaron algunas cosas, principalmente marcos de anuncios, por lo que se le hizo saber al gobierno del estado y se mandó oficio al contratista para que haga la reparación correspondiente.

Destacó que hubo algunas situaciones, ya que no hubo adherencias, pues hubo fallas que se están reparando, entrando la fianza para ello.

Resaltó el director general de obras públicas, que aún no la entregan en su totalidad, por lo que advirtió que hasta que no quede ya bien ejecutada la obra no será recibida.