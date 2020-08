Cincuenta trabajadores de servicios públicos enviados a su casa por pandemia.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Servicios públicos de Madero ha mandado a cerca de 50 trabajadores de esta área a sus casas, debido a la contingencia sanitaria.

El titular de la dependencia, Zamir Shahin Zamudio, dijo que no es que los trabajadores tengan COVID, sino que muchos de ellos son adultos mayores, otros con padecimientos crónicos como hipertensión o diabetes, por lo que existe la instrucción de no arriesgarlos.

Añadió que dentro de este grupo de personas también hay algunos casos sospechosos, por lo que se les ha enviado a confinamiento para

Dentro del área de Servicios Públicos se tuvieron algunas bajas, las cuales fue por estas circunstancias.

«Si bien a bien no se con claridad no sean positivos al cien por ciento, pero si por precaución he determinado mandarlos a sus casas 15 días para checar este tipo de temas».

Resaltó que ha ido retornando gente que tenía alguna incapacidad, por lo que no se va a discriminar alguna área.

Expuso que les han hecho observaciones y que vayan a tocar algunos sectores con este tipo de contingencia.