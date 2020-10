Ciudadanía se ha relajado en fase 2.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Tal parece que el pasar a fase II de la contingencia sanitaria, relajó a gran parte de la población, pues hay quienes dejaron de hacer uso del cubrebocas, situación que impidió que la zona sur fuera promovida a cambiar a Fase III.

El Presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Madero, Ramón Gómez Narváez, hizo un llamado a la ciudadanía, así como a los diversos sectores productivos, para ser conscientes que de seguir desobedeciendo los lineamientos de salud, lejos de avanzar se puede registrar un retroceso en la contingencia, pues se puede dar un rebrote de COVID.

Indicó que por el hecho de no ser promovidos a la siguiente fase, muchos negocios no podrán reactivarse todavía en su totalidad, lo que debe ser un llamado a la sociedad para hacer conciencia que de seguir así no se podrá avanzar y salir de la pandemia.

“A menor número de contagios, más negocios abiertos más economía a mayor número de contagios, no queremos que nos suceda como en otros países donde ya hubo rebrote y otra vez van para atrás y a encerrar a todo mundo”.

Resaltó que para avanzar y lograr la reactivación económica que tanto se ha demandado, tanto la población como los diversos sectores productivos deben respetar las medidas de prevención.

Cabe resaltar que en el reciente dictamen del Comité Estatal de Salud, se determinó que 31 municipios podían pasar a la Fase III de la contingencia, mientras que 12, entre ellos los de la zona sur deberán seguir en Fase II, esto ante las cifras de casos positivos.