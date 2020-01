Colonos de Madero se quejan de sus vecinos ruidosos.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Cinco colonias de Madero están identificadas como las más escandalosas, ya que en solo una semana acumularon un total de 20 quejas de vecinos de los sectores, debido a lo fuerte que tienen las bocinas en sus viviendas.

La regidora presidenta de la Comisión de Ecología, Nury Romero Santiago, destacó que las multas pueden ser superiores a los mil pesos, esto por rebasar los decibeles permitidos por la ley, donde se establece que después de las 22:00 horas, no deben superar los 50.

Indicó que dentro de las colonias se las cuales llamaron para presentar quejas contra ciudadanos, se encuentran la Miramapolis, Candelario Garza, Sahop, Hipódromo y Tierra Negra.

“En los últimos días tenemos un total de 20 quejas de los vecinos que se pasan de escandalosos, ponen sus bocinas y a todo volumen”.

Señaló que por las fiestas de fin de año es común qu ela gente ponga música a todo volumen, pero a pesar que ya pasaron los festejos, hay personas que siguen realizando esta acción, con lo cual se molesta a otros ciudadanos.

Añadió Romero Santiago que las multas aún no se aplican, ya que esta es una petición el presiente municipal, quien busca no afectar el bolsillo de la población, pero dejó en claro que en caso de reincidencia, es algo que no se podrá evitar, ya que se deberán aplicar las sanciones estipuladas en la ley.