Comerciantes «aguantarán» cerrados hasta el 12 de julio

María de Jesús Cortez

Comerciantes de giros no esenciales del primer cuadro de la ciudad «aguantarán» cuatro días más para reabrir sus negocios tras reunirse con autoridades municipales quienes les dijeron que después del día 12 de julio ya podrán trabajar.

Entrevistados tras una manifestación pacífica que nuevamente hicieron frente al palacio municipal, los comerciantes representados por Miguel Ortiz señalaron que se van contentos por la resolución que les dio la autoridad porteña.

«Venimos con el secretario del ayuntamiento en representación del alcalde por fortuna nos dieron una buena respuesta», indicó.

Recuerda el entrevistado que ellos firmaron un papel que tiene vigencia al 12 de julio por lo que respetarán hasta esa fecha.

» Firmamos un papel de decreto que era para el 11 de julio aqui nos dice que si fue para ese día nosotros tenemos todo el derecho de aperturar el 12 aunque nos dicen que no ese día sino al siguiente que es lunes porque el 12 estarán cerrados los negocios», recalcó el comerciante.

Hicieron ver que ellos están acatando esa disposición pero después del 12 ya van a aperturar pero dejó en claro que se refiere a quienes firmaron el documento pues señala que a otros de sus compañeros no les llegó el oficio y ellos sí pueden trabajar ya que ni siquiera están notificados.

En total son aproximadamente 600 negocios de giros de novedades ubicados dentro del primero y segundo cuadro de la ciudad mismos que a la vez piden a las autoridades no los llamen giro no esencial pues los etiquetan como no importantes y ellos consideran que todos lo son.