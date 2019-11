Comerciantes del Mercado saldrán “tablas” el fin de año.

Cd. Madero, Tamaulipas .- Los comerciantes establecidos de Ciudad Madero tienen la confianza que en esta temporada alta de fin de año van a tener un respiro, pues han tenido un 2019 muy difícil, debido a que no ha llegado lo que prometió el gobierno federal como es la reactivación de la refinería Francisco I. Madero.

Edgar Rocha Galicia, dirigente de comerciantes del mercado municipal de Madero, dijo que en toda la zona centro se están viendo afectados por la crisis.

“Con la poquita venta que vaya a ver en el mes de diciembre, muchos vamos a ponernos al corriente con las deudas, con proveedores, con algunas rentas, que muchos probablemente traen deuda de algunas rentas en sus negocios talvez en este mes se vayan a poner al corriente con los pagos arrasados”.

Indicó que las expectativas no pueden ser muy altas porque ha venido disminuyendo año tras año el resultado de la venta de diciembre.

Añadió que mientras no tengan ventas como las de septiembre, octubre y noviembre, están del otro lado, debido a que diciembre solo les va a dar para pagar algunas deudas atrasadas, mientras que otroa van a terminar tablas en el mes de enero para iniciar otro año sin deudas.

Expuso finalmente que de un 20 a un 30 por ciento es lo que pueden tener de incremento en sus ventas, ya que no puede haber una expectativa alta debido a que no hay trabajo y no hay dinero, y si no existe solvencia económica con que compra la gente.