Comercio en pequeño ve bien liberación del hijo de “El Chapo”

* Opinan que vale más cuidar la vida de personas inocentes que la captura de esa persona pero consideran que debe de servir de experiencia al gobierno para que en lo sucesivo actúen con más elementos

María de Jesús Cortez

Para el comercio organizado en pequeño de la localidad, fue acertada la decisión del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” pues coinciden en que vale más cuidar las vidas humanas que la detención de una persona. Reconocen que este hecho traerá repercusiones económicas pero consideran que lo que ocurrió le debe de servir de lección al gobierno para que cuando vaya tras otro objetivo como el hijo del capo no vayan con tan pocos elementos.

Fue el director de ese organismo camaral, Jesús Carballo Martínez quien señaló que puede haberse visto mal, dependiendo del punto de vista con que lo vea la gente, pero dijo que viéndolo por el lado humano fue mejor así que llevarse en el problema la vida de gente inocente.

“Ya lo dijo él, más vale las vidas humanas que la detención de una persona. Este hecho afectará la economía de México ya que incurrieron en una serie de hechos violentos cuando fue detenida esa persona y afecta a todo el comercio en general y todo porque toda la gente se esconde no sale hoy no hubo clases todo está parado los negocios no abren por temor a que pase algo si no se calmó la situación”, detalló.

En el sur de Tamaulipas, Carballo Martínez dijo que ven mucho por redes sociales casos en la frontera, en el centro pero el sur, aclaró, está muy tranquilo.

“En su tiempo pasó algo similar pero ya se superó, está muy tranquila la zona no se ve mayor problema ni algún incidente de esa magnitud”, agregó.

El representante del comercio en pequeño opinó que tal vez el gobierno no pensó en una repercusión de gran magnitud sino que el asunto no pasaría de esa captura.

“No pensaron en que habría una contra ofensiva tan fuerte y tampoco pensaron bien las autoridades que pudiera haber pasado eso y fueron superados en número, fue una mejor decisión que lo liberaran porque no vale más una vida humana que la detención de una persona”, aseveró Jesús Carballo.

Dijo que sí se puede ver mal el hecho de que lo hayan dejado ir, dependiendo del punto de vista de cada persona pero señaló que si se habla con humanidad está correcto “incluso les sirva de lección para que cuando vayan tras un objetivo fuerte cubran bien y no vayan con tan pocos elementos”.