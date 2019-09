Comercios deben dar revisión constante a sus instalaciones eléctricas: Canaco

*Conato de incendio en tienda de ropa pudo generarse por un cortocircuito

María de Jesús Cortez

Un presunto corto circuito originó el pasado domingo la evacuación de personal y clientes de una tienda departamental ubicada sobre la zona peatonal de la calle Salvador Díaz Mirón en el centro de Tampico lugar del cual, de acuerdo a la versión de testigos, salió humo.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Evaristo Güitrón Moreno manifestó que ese organismo hace un llamado para que los negocios revisen de manera periódica sus instalaciones eléctricas y les den mantenimiento constante.

Aunque también, el representante del sector comercial establecido hizo ver que son constantes los altibajos en el voltaje por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Definitivamente algo pasó, no sé si hubo un cortocircuito, no sabemos las razones precisas porque de repente son bajas de voltaje, luego las subidas de voltaje afectan pero esa es una alternativa la otra es que las instalaciones no hayan tenido el mantenimiento adecuado, puede ser que por los roedores o por una situación de humedad se afecten los sistemas, cables o centros de carga no está determinado con precisión que pudo haber pasado”, refirió.

El padrón total actual de socios en la Canaco es de 450 negocios y de ese total son aproximadamente 225 los de mayor tamaño, mismos que requieren implementar protocolos de evacuación ante cualquier emergencia.

“Nosotros hemos estado en comunicación con Protección Civil, ellos van a hacer una evaluación, nos dicen que nos falta: si las rutas de evacuación, si tenemos los extinguidores, cómo están las instalaciones, a qué falta mantenimiento, eso se está viendo con cierta periodicidad porque es importante para todos pero ocurre más en los negocios grandes”.

Güitrón Moreno reconoció que los negocios deben de cumplir con las medidas de seguridad impuestas por Protección Civil para evitar riesgos para quienes laboran o acuden a realizar sus compras.