Confían los rodanteros que Chucho modernice mercados sobre ruedas

María de Jesús Cortez

Oferentes de los mercados sobre ruedas confían en que el gobierno municipal que preside Jesús Nader, los apoyará con la modernización de esas centrales de abasto para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Pedro Monsiváis Becerra, quien lidera a un grupo de oferentes en la zona, dijo en entrevista que al iniciar el actual gobierno han logrado una relación laboral favorable con el alcalde.

“Nosotros propusimos en su momento la modernización de los rodantes, ya han pasado siete meses y no se ha cristalizado, no nos han llamado para reunirnos los diferentes grupos de oferentes con ellos pero los verdaderos oferentes, quienes estén formalmente acreditados porque hay muchos que se dicen dirigentes pero no son formales”, detalló.

Dijo que deben acreditarse con acta constitutiva o documento que los avale como representantes legales para liderear a su grupo pero dijo que hay algunos que no siquiera tienen documentos y se dicen dirigentes y de seis sólo dos tienen documentos.

Aun así, Pedro Monsiváis comentó que cuando haya voluntad política y sin partidismos se logrará hacer el proyecto y que por cuanto hace a los oferentes están dispuestos a trabajar de común acuerdo.