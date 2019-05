Construirá Club Rotario clínica para atender a niños con labio y paladar hendido, o leporino

*Nelson Hernández, quien preside el Club Rotario Tampico, vio con beneplácito que la comuna porteña haya aprobado por unanimidad de votos la donación de un predio ubicado en Colinas de San Gerardo

Gracias a la creación que pretende hacer una agrupación altruista de una clínica para operar a niños con paladar hendido, podrá beneficiarse tanta gente de escasos recursos que están en esa situación pues una intervención quirúrgica de ese tipo ronda en los cuarenta mil pesos más medicamento.

Nelson Hernández, quien preside el Club Rotario Tampico, vio con beneplácito que la comuna porteña haya aprobado por unanimidad de votos la donación de un predio ubicado en Colinas de San Gerardo y sólo falta que el Congreso del Estado dé su anuencia.

Dijo que ellos tienen muchos años dedicándose ayudar a niños que tienen ese padecimiento pues como Club Rotario tienen esa identidad desde hace 50 años.

Agregó que ahora que con la unión con Pro Vida que también tienen esa parte hicieron una sinergia en donde ellos apoyan en la cuestión económica.

“Ahora como ha tenido tanto éxito esta unión que estamos haciendo y hay muchos niños con esta necesidad, vimos la posibilidad de hacer una clínica específicamente para atenderlos pues no se ven pero hay muchos casos sólo que los padres no los sacan por temor al bullying”.

Refirió que ésta será una clínica que tendrá un potencial de crecimiento en donde lo que desean es cubrir las necesidades de la zona y de la región ya que ahorita están operando aproximadamente 60 a 70 niños al año pero esperan que esta clínica tenga una capacidad mayor.

Indicó que el costo normal de una cirugía debe andar entre 40 mil pesos, más o menos, pero ellos como Club Rotario su labor es gestionar para que la sociedad se una y los médicos no cobran y hay un pre y un post quirúrgico donde hay dentistas y foniatras todo un equipo que se suma a ellos para que su costo se reduzca al mínimo aunque hay un costo de medicinas y medicamentos que no pueden eliminar pero eso los cubren con eventos que hacen.

Estimó que la construcción de esta clínica estará terminada en aproximadamente un año subrayando que este proyecto tiene un potencial muy grande por lo que se haría la primer parte para darle operatividad y posteriormente se hará todo lo demás.

Afirmó que no van a excluir a la gente que lo necesite Incluso se les hará un estudio socioeconómico y se incluirá a quienes tengan necesidad y el que no lo tiene el problema económico podrá pagar y ayudará a solventar los gastos de quienes no tienen.