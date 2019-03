Continúan las Inconformidades por Designación de Candidatos en Morena; Madero Sin Perfil para dar Batalla y Tampico no Canta Mal las Rancheras

*En la zona sur los candidatos son unos verdaderos desconocidos, y en cambio Morena dejó en el camino a prospectos que pueden hacer más en pos de una diputación

Francisco Herrera

Las inconformidades por la designación de los candidatos a las diputaciones locales en Madero y Tampico por Morena continúan a flor de piel y luego de la impugnación fallida que presentaron quienes se quedaron fuera de la lista, el golpeteo político interno y de gentes de otros partidos políticos no cesa y hay quienes, de plano, no quieren ver contender a perfiles capaces y con ello asegurar el triunfo en las próximas elecciones.

En Madero el hervidero está a todo lo que da y las patadas por debajo de la mesa se escuchan hasta Ciudad Victoria, mismas que son replicadas hasta los oídos del CEN de Morena.

Tras conocer el resultado de la impugnación de la lista de precandidatos la batalla al interior del partido político del Peje se ha recrudecido aún más, luego de que se oficializara el listado de quienes irán en busca del voto a partir de la segunda quincena de Abril.

La urbe maderense es considerada como el bastión de Morena en la zona sur con la ungida de Adrián Oseguera Kernion en los pasados comicios, sin embargo el primer morenista no ha sido capaz de poner orden en los grupos políticos y exhortar a que el golpeteo sino acabe, por lo menos cese, para que se pongan de acuerdo en obtener la diputación local, hoy en manos de Joaquín Hernández Correa que se ha vuelto un hueso duro de roer.

Figuras como Bertha Elena Sánchez seguramente irán directo a la perdición electoral el dos de junio toda vez que, ahora, serán candidatos que empezarán a darse a conocer entre el electorado, y que seguramente no les alcanzará el tiempo para posicionarse en las preferencias ciudadanas, y máxime cuando la campaña solamente se compone de escasos cuarenta y cinco días.

En cambio Morena dejó ir a nombres como el de Ana Maria Atencio Guerrero quien se ha sabido mover en el ambiente político y educativo en Ciudad Madero, sin embargo sus adversarios le han hecho la guerra y todo por qué en su momento no sirvió a los intereses económicos que le propusieron cuando fue servidora pública estatal.

Atencio mostró sus deseos de ser abanderada por el distrito 20, pero más tardó en levantar la mano cuando ya le estaban reviviendo un juicio penal “fincado” en el 2012 del que salió absuelta luego de que un juez declarara formalmente su no culpabilidad, donde también se vio involucrado su hermano Javier con los mismos apellidos.

Otra carta fuerte del morenismo, pero en Altamira, fue el ex presidente del CEDES Roberto Vega quien trabajó en las colonias y se movió para lograr un espacio en esa lista de precandidatos, que al final resultó un fiasco.

Y en Tampico, no cantan mal las rancheras, pues ahí José Luis Ornelas Aguilar y Nohemí Magaña también son unos verdaderos desconocidos, quizás no tanto Ornelas quien se ha sabido mover y vender ideas de proyectos a ex alcaldes como Gustavo Torres Salinas y Magdalena Peraza Guerra, sin embargo solo han sido eso, ideas, que siguen en el tintero para una mejor ocasión.

Ornelas tiene un plus a favor que deberá explotar y es que es amigo de la juventud de actual alcalde de Ciudad Madero, y sin duda puede ser de gran ayuda en caso de salir airoso el día de los comicios.

Y si a esto le agregamos el gran pleito que encabeza Yeidckol Polevnsky con Alejandro Rojas Díaz Durán, que sigue al rojo vivo y que en algún lugar del país habrá de desencadenar para mala fortuna de Morena.

Pero y a todo esto, sabrá algo el guía moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador? o de plano ya permitió que negocien sus subalternos y que hagan de Morena Tamaulipas un prostíbulo político al mejor postor.