Convertido Capasits en “elefante blanco”

María de Jesús Cortez

Luego de que no hay recurso para activar el inmueble, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida y otras infecciones de transmisión sexual está convertido en un elefante blanco, para perjuicio de cientos de usuarios.

Ana Karen López Quintana, presidenta de la Organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, dijo en entrevista que el inmueble ya está construido en lo que era antes el área de urgencias del Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico pero no hay recurso para la compra de muebles.

“Estamos hablando de que desde mayo hasta octubre el lugar ha estado como “elefante blanco”. Está construido está todo pero no hay muebles para que pueda funcionar y ayudar a las personas con VIH” indicó la entrevistada.

Dijo que se invirtió en ese lugar pero no lo concluyeron dejando en claro que no hay compromiso por parte del programa de VIH en el estado, ni de la Secretaría de Salud de Tamaulipas que no se está enfocando en poblaciones vulnerables”.

López Quintana hizo ver que para acciones como el dengue sí hay atención así como para otros padecimientos pero al VIH lo están dejando atrás en Tamaulipas.

“Tenemos un alto índice de personas afectadas que han fallecido a causa de negligencias médicas a causa de que no hay cobertura de Seguro Popular y tienes que cubrirlo, tenemos que llegar a la toma de decisiones para llegar a un acuerdo a que se le condone a estos pacientes que viven con VIH hospitalizados en el área de medicina interna porque llegando a urgencias sí se les da la atención en algunas cosas, pero si la persona queda internada tiene que cubrir los estudios clínicos que requiere la persona afectada con VIH”, finalizó.