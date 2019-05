CUAUHTEMOC DICE SÍ AL CAMBIO HACIA ADELANTE

Con una intensa caminata que inició la tarde de este sábado y terminó ya al anochecer, Miguel Gómez Orta recibió un contundente apoyo por parte de los ciudadanos. “Estamos contentos y satisfechos porque Villa Cuauhtémoc nos manifestó que está con nosotros, con el cambio hacia adelante,” Afirmó.

Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas. 25 de Mayo 2019.- “Comenzamos con el sol de lado y acabamos de noche, pero con gustosos y satisfechos porque Villa Cuauhtémoc nos manifestó que está con el Cambio Hacia Adelante,” fueron las palabras del candidato del PAN a la diputación por el distrito 18, Miguel Ángel Gómez Orta.

El abanderado, quien lució entusiasta con la intensa caminata en el mencionado lugar, recorrió un buen número de las principales calles y avenidas, de las cuales emanaron decenas de personas quienes se sumaron al recorrido, vitoreando al candidato en muestra de apoyo y respaldo total a su proyecto político como legislador.

En su mensaje, Miguel Gómez se dijo listo para la victoria este próximo 2 de Junio en los comicios, pues afirmó que con el apoyo de la sociedad Altamirense y de Aldama, el cambio hacia adelante será una realidad. “Estoy muy contento y agradecido con todo el apoyo por parte de ustedes. Me dan su confianza y créanme que no les voy a fallar, porque no estoy sólo y este proyecto no es de Miguel Gómez, es de todos ustedes amigos y amigas. Con su apoyo seré su voz, seré su representante y no los voy a defraudar, ¡Estamos Listos para la victoria!!!” Sentenció.

Gómez Orta realizará un evento como cierre de campaña este domingo al filo de las 18 horas en la cabecera distrital Altamira, en la calle Matamoros y Juárez, zona centro, en la Laguna del Champayán, en dónde se espera que sean cientos de personas las que lo acompañen a celebrar el cierre de este periodo constitucional de campaña en lo que será una verdadera fiesta con música y alegría para todos los ciudadanos que se han sumado a este proyecto.