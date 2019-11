Da la espalda AMLO a empresas del sur

*De manera oficial la dependencia federal anunció a empresarios del CIEST que no hay recursos para garantizar el abasto y calidad del líquido en esta parte del país

María de Jesús Cortez

La Comisión Nacional del Agua oficializó a empresarios del sur de Tamaulipas que no hay recursos para invertir en el sistema lagunario en esta parte de la entidad con lo que gobierno federal da la espalda a una inversión que es prioridad en la zona conurbada pues con ello se garantizaría el abasto y calidad del vital líquido a empresas, industrias y el consumo humano.

Fue durante el acto oficial en el que el ayuntamiento porteño encabezado por el alcalde Jesús Nader Nasrallah hizo entrega a la Secretaría de Obras Públicas de equipo de limpieza, que el representante de la cúpula empresarial, Jesús del Carmen Abud Saldívar lamentó que no haya reciprocidad hacia todo lo que genera Tampico, la zona conurbada y Tamaulipas

“Lo que pase en Tampico se refleja en el sur, una zona fundamental para el desarrollo de Tamaulipas, de México, lo que el sur produce y genera es hoy un pilar de la economía del estado y del país y que lástima que no tengamos reciprocidad. Ayer nos informó la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que no hay recursos para nuestro sistema lagunario, no hay dinero y el sur de Tamaulipas una vez más se va a quedar esperando por las inversiones para garantizar el abasto de agua”, resaltó.

Dijo que invertir en el sistema lagunario significa garantizar el movimiento industrial, el de la refinería, la generación de electricidad y el consumo humano, pero la Conagua, resaltó, fue clara al decir de manera oficial que no hay recursos.

“De manera oficial ayer la Conagua le dió la espalda a una inversión que es prioridad para nuestra zona conurbada, tenemos que seguir empujando nosotros, trabajando para que esto se dé en el sur”, añadió.

Abud Saldívar indicó que en Tampico se trabaja todos los días, que las empresas asentadas en esta ciudad se preocupan por cumplir la parte que les toca, por lo que entonces necesitan encontrar reciprocidad en estas inversiones.

“Nos tienen que dar la garantía de que podamos seguir creciendo, no lo tenemos, pero esto no va a hacer que bajemos los brazos vamos a seguir trabajando desde la iniciativa privada para exigir a la Conagua que haga las inversiones que por ley le corresponde”, resaltó.

El empresario hizo ver que no le están pidiendo que haga cosas extraordinarias sino lo que les corresponde ya que ellos son los que administran los cuerpos de agua, los que cobran por esos consumos que se dan de los industriales, ellos son los responsables de garantizar el abasto de agua y la calidad del agua que hay en las lagunas de la zona.