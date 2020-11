Da municipio 10 días a tránsitos acusados de posible corrupción para que muestren pruebas

*Los invitaron a ir a Ciudad Victoria a presentar los exámenes de control y confianza y también los rechazaron. No se han presentado a trabajar y corre el plazo para que presenten pruebas a su favor

María de Jesús Cortez

Los agentes viales acusados de probable acto de corrupción, cuyos hechos fueron viralizados a través de un video en redes sociales, no se han presentado a trabajar ni acudieron a la capital del Estado a presentar los exámenes de control y confianza y tienen 10 días, que ya están transcurriendo, para presentar pruebas sobre su inocencia, sin embargo tal parece que ellos quieren que allí quede el asunto y no se investigue más, reveló el regidor comisionado a Tránsito y Vialidad porteña, José Antonio Heredia Niño.

El edil, quien también integra el Consejo de Honor y Justicia, dijo que los dos agentes fueron invitados a ir a Ciudad Victoria y presentar los exámenes de control y confianza pero ellos se negaron.

«Ellos dijeron, al menos a mí, que había «dados cargados» yo les dije que no había «dados cargados» lo único que queremos es que se sepa la verdad, el alcalde también dio instrucciones para que se presentaran en Ciudad Victoria debo mencionar que las pruebas son muy completas y costosas independientemente de los viáticos que debes dar a la gente dos, tres mil pesos para que vayan y vengan a Ciudad Victoria es un gasto para el municipio sin embargo ellos no han querido asistir», explicó el regidor.

Heredia Niño agrega que los acusados aseguran que no han hecho nada malo y pues él les hizo ver que si es así el que nada debe nada teme.

«Les decimos que presenten sus exámenes pero no quieren, ya fueron notificados donde se les dice que tienen 10 días para presentar argumentos y está corriendo el tiempo, estamos dentro de los diez días para que ellos se acerquen y una vez que presenten sus pruebas y argumentos el Consejo de Honor y Justicia tomará una decisión pero por lo que percibimos no hay interés ellos como que quieren terminar bien, no quieren que se «levanten más olas», allí murió ya», recalcó el regidor panista.

José Antonio considera que es muy posible que si ellos no aclaran esa situación, solos dejen el trabajo «porque no los estamos despidiendo sólo queremos una explicación clara, transparente y creíble, nada más».

Sobre el resto de la corporación, el entrevistado dijo que todos los integrantes de la secretaría de Tránsito que son aproximadamente 50 operativos volverán a ser sometidos a exámenes de control y confianza sin embargo no han procedido por lo mismo que son costosas esas pruebas.

«Son poco más de 50 agentes, hablamos de 1 millón de pesos y eso nos detiene a enviarlos a Victoria a parte de los viáticos que se presentan en la Secretaría de Seguridad en el estado pero el tema de los muchachos acusados está dentro del término del plazo legal para que ellos presenten lo correspondiente», finalizó.