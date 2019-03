De Rodillas claman madre e hijo, sus derechos a la educación..!

*Con cartulinas protestas afuera del CREDE Altamira, para exigir a las autoridades se le inscriba en la Escuela Primaria “José Vasconcelos”.

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps.- Mostrando un escenario de discriminación, madre e hijo se postraron en la entrada principal del Centro Regional de Desarrollo Educativo Altamira, para clamar por sus derechos a la educación, alzando dos cartulinas con leyendas alusivas a esta protesta.

Lo anterior sucedió en la puerta de acceso al CREDE Altamira, donde la señora Martha Alejandra García, acompañada de su hijo, dieron a conocer que en la escuela primaria “José Vasconcelos’ en Altamira, se le negó la inscripción al menor, de tal manera al no ver respuesta de las autoridades decidió manifestarse en las oficinas regionales de educación con carteles en mano donde señalaron, “pido la intervención de la CNDH” y “Estoy sin estudiar. Me niegan mi derecho y el Crede es cómplice”.

De esta manera la señora Martha Alejandra García demandó al titular del CREDE, a fin de hacer valer el derecho de su hijo a la educación, toda vez que en la primaria “José Vasconcelos”, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, le hicieron pagar 700 pesos de cuota escolar y al final se negaron a recibir los documentos y le informaron que el menor no podían recibirlo porque no había pagado 200 pesos de un examen y además tenían antecedente de riña en el plantel está institución educativa.

“Desde que inició el curso escolar mi hijo no va a la estudiar, no lo pude inscribir a segundo grado, no me lo permitieron pero si me cobraron la cuota escolar de 700 pesos y no me regresaron el dinero, después le hablo la directora que habían llegado los libros de texto, que fuera por ellos, pero que el niño no me lo recibirían “, detalló la afligida madre de familia.

Reveló que su hijo en su momento fue víctima de bullying en el salón, donde no sólo sufría de violencia psicológica sino también física, lo cual fue reportado a la directora Rosa Emma Villanueva Pérez, pero nada hizo al respecto.

“Cansado de violencia física y psicológica mi hijo llegó a su límite y golpeó a uno de los niños que le hacía bullying, yo me hice responsable de los gastos, pero nadie respondió por mi hijo, nadie hizo nada para frenar el acoso del que era víctima”, indicó.

Al ver a la madre de familia y su hijo que protestan a afuera de las oficinas, salió enfurecido el titular del CREDE, José Alanís Mendo, quien de forma agresiva encaró a la madre de familia por protestar de esta manera, pero una maestra que labora en esta dependencia, fue más consiente y aplicando su criterio se comprometió a dialogar con la directora y llegar a un acuerdo a más tardar el próximo miércoles, a fin de que el menor continúe recibiendo si educación primaria.