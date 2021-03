Debemos concientizar a la ciudadanía a cuidar en agua.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Ante el riesgo que existe de un desabasto de agua en la zona sur del estado, problema que podría presentarse en el mes el abril, se debe hacer conciencia por parte de las autoridades para que la gente no desperdicie el agua.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, dijo que es necesario no desperdiciar el agua, por lo que al municipio le corresponde concientizar a la ciudadanía a ser cuidadosos en estos tiempos de sequía.

Mencionó que en caso de ser necesario, el municipio puede aportar recursos para la obra que se requiere en el Dique «El Camalote», aunque esto representaría dejar de hacer otros proyectos con recursos que ya fueron asignados para el ejercicio 2021.

Reconoció que la zona sur atraviesa una crisis, debido a los bajos niveles que registra el sistema lagunario, aunado a la sequía que continúa en la región.

«Concientizar a la ciudadanía que no desperdicie el agua, nosotros como gobierno que la comisión, Comapa no depende del municipio pero si nos corresponde concientizar a la ciudadanía a que no desperdicie el agua en estos tiempos de sequía».

Oseguera Kernion, añadió que de no dar una solución al problema del Camalote se generan serias afectaciones para la población y los sectores productivos de esta zona conurbada.

Expuso que sobre todo en las colonias 15 de Mayo, Revolución Verde y esos sectores han reportado ese tipo de fallas, pero le corresponderá a Comapa solucionar ese problema, pues el organismo operador no pertenece al municipio de Madero.