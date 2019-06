Deben diputados locales cumplir con su función: CMIC

* Líder nacional de los constructores expresó que los anteriores legisladores han hecho poco trabajo

* Esperan de los nuevos diputados un buen trabajo

María de Jesús Cortez

Al considerar que anteriores legisladores han hecho muy poco trabajo, Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, dijo que esperan que los nuevos diputados locales hagan un buen trabajo.

Al emitir su voto este domingo 2 de junio, en una de las casillas ubicada en la Escuela Primaria Carmen Serdán, en la colonia Lomas de Rosales, el empresario señaló que hay que exigirles a los entrantes que cumplan con su función.

Señaló que como buenos ciudadanos tienen que acudir a votar, participar en esta contiendan y esperan que los resultados sean buenos para Tamaulipas.

“En cada elección lo que pedimos a todos los candidatos es que vean el futuro de nuestras familias a través de hacer mejor su trabajo porque cada vez es complicado el panorama que tenemos en nuestro país y para ello tenemos que sumarnos ciudadanos, empresarios, y con el gobierno hacer un trabajo que por inercia teníamos del pasado derivado de malos manejos hemos tenido poco desempeño en materia de crecimiento”, indicó.

Ramírez Leal manifestó que los legisladores de Tamaulipas lo primero que tendrán que hacer es tener claro el trabajo que tienen que hacer en sus comisiones y en lo que tiene qué ver en desarrollos urbanos, en Comunicaciones y Transporte, transparencia, así como mejor gobierno.

“Hay una serie de actividades que ellos tienen que estar haciendo para que el gobierno, no para estarlo criticando, ni desmotivandolo de los posibles crecimientos que se tienen que dar en nuestro estado, sino a través de un trabajo conjunto para ver las grandes vocaciones que tenemos en nuestro estado y el potencial que tenemos para desarrollarlo, creo que nos han quedado a deber en otros períodos pero confío en que cada vez hay más responsabilidad por parte de los servidores y los invitamos a que lo hagan”, agregó Ramírez Leal.

El presidente nacional de CMIC consideró que hay mucha participación de los electores en esta jornada electoral, muy tranquila y hay respeto a las decisiones de todos.

“Yo creo que ya en Tamaulipas ya dimos ese paso y solo hay que trabajar en que la responsabilidad se cumpla y que a través de estas comisiones estén informando a los ciudadanos cada paso que van dando para fortalecer nuestro estado de derecho y darnos tranquilidad a través de mejor seguridad para que se acaben todos los temas de impunidad y malos manejos”.

El empresario comentó luego que todo lo que debe hacer un diputado está señalado en sus funciones, pero desgraciadamente todos han sido apáticos en estarles pidiendo resultados.

“La solicitud no sólo de la industria de la construcción sino de la ciudadanía es que estén dando cuenta de todo lo que hacen, no es con el afán de criticar, sino fortalecer a través de estrategias de propuesta, eso es lo que nos ha faltado, creo que tenemos un potencial, tenenos gente muy valiosa en el sector público, sin embargo no han han cumplido con su responsabilidad porque no se lo hemos exigido, en todos los programas sociales”.

Destacó que es obligación de los diputados a sus distritos para comunicar cuales han sido los resultados y es urgente la participación de la gente.

“Es sumarnos a un debate permanente y el presidente lo está diciendo todos los días, no es un problema el que todos estemos visualizando hacia donde debe ir el fortalecimiento del país, pero yo creo que en los puntos nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde porque hay que visualizar cuáles acciones están quedando pendiente y que el gobierno tiene que asumir”, concluyó.