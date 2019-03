Deben revisar mercados antes de entregarlos, afirma ARCIM

María de Jesús Cortez

Comerciantes piden a las autoridades que antes de que entreguen los mercados municipales en construcción que hagan una revisión a fondo para saber en qué condiciones los están entregando ya que quieren seguridad a la hora de reubicarse hacia ese nuevo lugar.

Eduardo Hernández Cabrera, presidente de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos dijo que algunos de sus socios tienen locales en ese centro de abastos y por ello están solicitando que ya pongan fecha de apertura, pero sobre todo que se haga esta verificación.

“Mientras no se active, no se abra tenemos muchos socios que piden que pongan fecha para que se abra, pero ante todo que haya una revisión técnica apenas que van empezando. Una revisión de sí están bien los techos, las columnas para que no haya peligro a la hora de ingresar porque van los clientes más el peso de las vitrinas y mercancías”, detalló.

Por ello, el presidente de ARCIM refirió que quieren está inspección a esos nuevos mercados y se la plantearon al alcalde Jesús Nader, en días pasados, quien se comprometió a que pronto les presentarán el avance que tiene esa obra.

“Va haber una reunión con los oferentes y entre todos con la dependencia para que les informen del avance que llevan”, recalcó a tiempo que dijo que estiman que para julio o agosto estén abriendo esos mercados.

Destacó que el mercado es el corazón entre la Aduana, el Centro de Tampico y la Laguna del Carpintero, porque los turistas van a la Aduana, al centro y al vaso lacustre por lo que toda la derrama económica quedaría en esa zona.