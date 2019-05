Defenderé con Todo el Bienestar de los Tampiqueños: Rosa González

*Invita candidata del PAN a votar por la fórmula que garantiza el progreso y la paz en Tamaulipas

A unas cuantas horas de que concluya la campaña constitucional y a cuatro días de llevarse a cabo los comicios, la candidata del PAN a la diputación local por el 22 distrito, Rosa González, se declaró lista para enfrentar el día de la elección y reiteró que asumirá con gran responsabilidad la encomienda en el Congreso del Estado, donde defenderá los intereses de los tampiqueños gestionando recursos y conformando leyes que permitan contar con una mejor calidad para sus representados.

La abanderada panista señaló estar contenta por los logros alcanzados durante la campaña que culmina este miércoles a las doce de la noche y reiteró que lo más gratificante de estos cuarenta y cinco días fue la oportunidad que tuvo de interactuar con la ciudadanía.

“Me llevó en mi corazón la calidez de todas las familias que me recibieron en sus domicilios, que hicieron un alto en la calle para saludarlos, los que se tomaron una foto conmigo, los que me invitaron un vaso de agua, los que me invitaron a pasar a su hogar a conocer su familia, eso es lo más bonito que me llevo de esta campaña; y desde hoy ya estoy lista para empezar a trabajar lo antes posible desde el congreso”, subrayó

Rosa González, explicó que en el camino salieron una cantidad importante de propuestas de la ciudadanía, a las cuales dará forma jurídica y con sustento para llevarlas al pleno legislativo.

Recordó que temas como el cuidado de la ecología, el impulso mayor a las estancias infantiles, la búsqueda de empleo temporal para las mujeres trabajadoras, reformas al código civil, principalmente en el cuidado de los menores; impulso al turismo, desarrollo económico, sólo son algunos rubros que integran el portafolios de propuestas que ya tiene conformado y listo para llevarlo a la capital del estado.

Remarcó que los sectores productivos y sociales también fueron parte de su agenda, al grado de que se reunió con sindicatos, cámaras empresariales, líderes de opinión, maestros, burócratas de los tres niveles de gobierno, sectores con capacidad diferente y diversidad sexual, entre otros más.

Finalmente, remarcó que; “no le voy a fallar a mi Estado y ni a mi ciudad; y de ser necesario no me quitaré los guantes para seguir defendiendo a la sociedad; quiero continuar viendo crecer a Tampico”, puntualizó