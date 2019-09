“Démosle tiempo al Presidente de la República”: Adrián Oseguera

Por Omar Lara Martínez

Cd. Madero.- El primer informe de gobierno del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido muchas críticas por parte de adversarios políticos y asociaciones civiles.

El Alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion, señaló que es necesario dar oportunidad al mandatario de la nación, ya que este primer año fue de reacomodo, esto luego de los años que estuvo al mando la oposición.

Calificó como bueno el primer año de gobierno federal, toda vez que durante los primeros meses, se ha encargado de poner orden en cada renglón, sobre todo en la corrupción e inseguridad.

“Me gusto su discurso, obviamente los adversarios no lo aprueban por qué se les acabo el presupuesto ya no más presupuesto para ellos, se les acabaron los presupuestos ya no hay más para ellos se les acabaron los privilegios ya no les condonó por ejemplo a los diez o doce empresarios que tenían secuestradas las finanzas federales ya no les condono ningún impuesto”.

Expuso que en tan solo 11 meses, hubo un ahorro significativo en recursos y se llevaron a cabo proyectos con menos presupuesto, un ejemplo de ello, son los trabajos en la Refinería Madero, donde con 2 mil millones de pesos se echó a andar la planta refinadora que estuvo parada en la pasada administración federal.

Oseguera Kernion añadió que los adversarios jamás estarán de acuerdo, pero resaltó que el próximo 2020, será el año del Presidente de la República y ahí se comenzará a ver el resultado de lo que se ha hecho en esta nueva transformación, agregando que comenzará a fluir el presupuesto para cada municipio sin problemas de color o partido.