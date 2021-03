Denuncian a Elizabeth Cruz por no gestionar prestaciones médicas a empleados de SEBIEN

José Flores.

Empleados de la Secretaria Federal de bienestar social denunciaron la falta de prestaciones médicas ISSSTE o IMSS.

Y culparon a la sub delegada de los programas federales Elizabeth Cruz Hernández. Ya que el pasado mes de enero por lo menos 4 servidoras de la nación sufrieron un aparatoso accidente vial cuando se dirigían a un Ejido del municipio de Altamira en el cual salieron lesionadas.

Así lo señalo un familiar de una de la servidoras lesionadas, «empleada administrativa del gobierno federal (Secretaria de Bienestar) del municipio de Tampico, Madero y Altamira, no cuentan con prestaciones de Ley ni ella ni ninguno desde que inició el gobierno de AMLO tuvo un accidente junto con sus compañeros de trabajo al trasladarse a operativos cosa que ellos son de oficina y los mueven a campo, Grisela tuvo que pagar sus gastos médicos en hospital privado ya que no cuentan con ISSSTE y lo que fue enero y febrero no les pagaron nada de sueldo hasta ahora, principios de marzo.

La sub delegada Elizabeth Cruz Hernández encargada de esta dependencia, recibe viáticos y cuenta con autos y camionetas de uso de trabajo.

Y las tiene en su casa estacionadas para su uso personal, de su hija».

Por lo que pidieron la intervención de delegado Federal José Ramón Gómez Leal, para que les otorguen estas prestaciones a los servidores de la nación ya que la sub delega de programas sociales tiene viáticos y atención médica privada mientras que los empleados pagan de su propia cuenta la atención médica.

