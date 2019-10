Denuncian a INFONAVIT a Constructor y a Vendedora por casa “descuartizada” en Tampico

*El “dueño” de la casa “descuartizada” alega que “si suma los pagos puede comentar que son más de 200 mil pesos que ha pagado hasta el día de hoy, entre la diferencia y los descuentos que me han realizado. Si yo decido regresar el departamento, no me regresan nada y perdería yo, así como también perdería el Infonavit. Así que el único que ganaría más de 713 mil pesos, sería Clotilde Caritina Núñez Sierra y su esposo el señor Valentín Corripio Cadena.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Gerardo Cabello Aguilar, dueño de la vivienda de INFONAVIT que se está derrumbando en que se encuentra ubicada en la Calle Otilio Álvarez N. 306 de la Colonia Loma Bonita, en este puerto, revelo que denuncio a INFONAVIT, a el Constructor de la vivienda Ing. Valentín Corripio Cadena a la señora Clotilde Caritina Núñez Sierra, quien es la parte vendedora y constructora, quienes le entregaron una casa “chafa” e inhabitable y que desde el pasado 15 de junio del año 2018, le descuentan los cobros y no han hecho nada por solucionar el problema de su vivienda que se encuentra totalmente “descuartizada” por dentro.

La casa esta bonita por fuera pero destruida por dentro.

El costo fue de 713 mil, más la cantidad que se pagó para las escrituras, más los peritajes que he realizado con dos diferentes arquitectos peritos donde los dos coincides con la evaluación, que es una casa inservible. Y también Protección Civil ya nos indicó que esa casa es inhabitable que por ningún motivo podemos estar dentro de la misma.

Gerardo Cabello Aguilar “PROPIETARIO” de la casa “DESCUARTIZADA” narro los hechos en un escrito que hizo llegar a la redacción de www.noticiasdetampico.mx

HECHOS DEL DENUNCIANTE.

El pasado 15 de junio del 2018 adquirí un crédito por parte del Infonavit para la compra de un departamento ubicado en la CALLE OTILIO ALVAREZ No. 306 DEPARTAMENTO 3 DE LA COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS.

Al momento de la recepción del departamento, se encontraba en perfectas condiciones visualmente, pero en el mes de agosto 2018, se presentaron unas pequeñas grietas en el piso, mismos que reportamos inmediatamente a la parte vendedora. El Ing. Valentín Corripio Cadena (Esposo de la señora Clotilde Caritina Núñez Sierra, quien es la parte vendedora y constructora), nos pidió que esperáramos a que pasaran las lluvias para que se asentara el terreno, lo cual accedimos de buena fe.

Una vez pasado ese tiempo (en el mes de octubre 2018) intentamos comunicarnos nuevamente con el señor Valentín Corripio Cadena, pero no tuvimos respuesta.

Seguimos insistiendo porque era ya nuestra necesidad de habitar nuestro departamento.

Al mismo tiempo y por motivos de seguridad, le fuimos colocando las protecciones, así como maya corla en la parte trasera y la contratación del servicio de gas natural.

Fueron muchas las veces que intentamos contactar, al que en ese momento nos dijo que era el responsable, el señor Valentín Corripio Cadena, en un par de ocasiones nos pidió un poco de tiempo y accedimos de buena fe.

No fue sino hasta el mes de febrero que decidí presentarme ante MEDIACIÓN para tratar de solucionar de la mejor manera este asunto. Se presentaron en mediación, pero únicamente querían poner un piso de concreto sobre el mismo piso para detener el hundimiento. No estuve de acuerdo y solicité la intervención de un perito. Mismo que comento en su peritaje que esa casa desde ese momento era in habitable debido a la mala compactación del terreno, que no sería posible esa solución que plantean, ya que seguiría el hundimiento.

Fue entonces que la parte vendedora a través del señor Valentín Corripio Cadena dijo que pues nos fuéramos a los juzgados porque él no haría nada más que lo que él proponía (Colocar un piso sobre el mismo piso ya puesto)

Ya presentamos una demanda en contra de la parte vendedora que es la Señora Clotilde Caritina Núñez Sierra y al Infonavit.

Al momento no se han pronunciado para tratar de darle una solución.

Lo que solicito es lo siguiente:

1.- La cancelación del contrato de compra venta

2.- Que me dejen de descontar el crédito de una vivienda que día a día se va cayendo a pedazos

3.- Que se tomen las medidas de seguridad para las viviendas que se encuentran a los costados y en la parte trasera, ya que es muy probable que esa casa se caiga y puede suceder una desgracia.

4.- Que la ciudadanía se entere y que no caigan en manos de personas como estas que me vendieron y no se hacen responsables de lo que está pasando a menos de un año de la compra.

Es verdad que yo la compre con buenas intenciones y que cuando me la vendieron se encontraba en perfectas condiciones visuales.

Nunca me imaginé que en menos de un año fuera a parecer una casa de una ciudad de terremotos.

Protección Civil ya nos indicó que esa casa es inhabitable que por ningún motivo podemos estar dentro de la misma.

También realizamos un segundo peritaje que coincide con el primero “El Departamento es inhabitable”

En este asunto solo hay una familia que está viendo cómo se cae su patrimonio y una casa que es fruto del trabajo de muchos años.

Si tiene alguna duda o comentario adicional estoy a sus órdenes.

Disculpe la redacción, pero no soy redactor. Espero ser claro.