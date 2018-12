Denuncian Corrupción en Transito de Ciudad Madero

*Suman 32 quejas contra elementos de tránsito de Madero en lo que va de la administración, los “moches o mordidas” llegan desde los 300 hasta los 2 mil pesos

Cd. Madero, Tamaulipas.- Alrededor de 32 quejas contra elementos de tránsito y vialidad ha recibido una sola regidora de la comuna maderense, debido a que lo integrantes de la corporación solicitan la tradicional “mordida” para no infraccionar.

La regidora, Sandra Patricia Cruz Moreno, dijo que cuando se tienen dos o tres quejas, no se considera algo relevante, pero reiteró que de forma personal tiene 32 inconformidades.

Señaló que no puede actuar si la gente no presenta su queja en la contraloría, debido a que en la mayoría de la ocasiones, la queja se presenta ante el edil pero no lo hacen ante el contralor, argumentando el ciudadano que solo perderán el tiempo.

Destacó que la intención es poner orden en la corporación vial, ya que se busca que se haga con transparencia, debido a que presuntamente los detienen sin motivo alguno y los quieren infraccionar, solicitándoles para no hacerlo, entre 300 y 2 mil pesos.

Añadió Cruz Moreno, que esta situación no se presentaba durante la administración anterior, ya que se tenía mucho control de las acciones de los elementos.

La regidora expresó que a pesar de no ser parte de la comisión de tránsito y vialidad, le llegan muchas quejas de esta área, por lo que el presidente de la comisión, Carlos Álvaro Casados, debe estar atento a lo que ocurre en este tema.

Se revelo que las quejas ciudadanas van por extorsión de 300 a 2 mil pesos y que se necesita que los ciudadanos interpongan la denuncia en la contraloría para que se abra una investigación contra los elementos corruptos y extorsionadores