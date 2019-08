Denuncian Fraude en la UNIDEP Altamira

*Estafan a 11 jóvenes con 1820 pesos de mensualidad y al asistir a clases, el director del plantel, se lava las manos y se niega a recibir la documentación.

Por: Juan José López

Altamira Tamps.– Con el argumento de buscar culpables, el director de la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP), Altamira, fue denunciado por estafar a 11 jóvenes, arrebatándoles su ingreso económico, así como truncando se sueño de seguir estudiando,

“Hola buen día, sinceramente a mí no me gustan los problemas soy una persona súper tranquila pero lo que me sucedió fue algo muy injusto, hace meses fui a inscribirme a la universidad Unidep que se encuentra en el centro de Altamira, me pareció una escuela súper bien y confíe, porque se supone que es una escuela, pagué la cantidad de 1820 pesos de mi primera mensualidad para iniciar clases el 02 de septiembre pero resulta que a la hora de dejar documentos, el director nos dijo que la persona que recibió mi dinero hizo un fraude donde yo y 10 chicos más nos habían estafado”, señaló la joven estudiante.

Agregó, “El director de la UNIDEP Altamira, se está queriendo lavar las manos al señalar que, el dinero se lo robaron esas personas y no nos inscribieron, yo ese día iba con la idea de que ya estaba segura por que por eso desde meses había ido a apartar mi lugar me dio mucho coraje porque tuve que ir yo para enterarme porque la UNIDEP no ha dicho ni anunciado nada, se me hace súper injusto que pasen éste tipo de cosas porque según el director en la escuela no se maneja dinero en efectivo y como esas personas de supuesta confianza si recibieron mi dinero y de los demás chicos, por ello es nuestra inconformidad y solo estamos exigiendo nuestro dinero”, precisó.

Enfatizó la denunciante que lo que hicieron ésta muy mal, por la falta de vigilancia en las finanzas y de todo, “En fin, jóvenes solo quiero que sepan elegir bien su universidad y no confíen en la UNIDEP no mucho menos en dejar el dinero a cualquier persona como lo hice yo creyendo que era una escuela sería, responsable, pero ya veo que no, la UNIDEP, es un fraude porque ahí estafan a los estudiantes y les truncan su formación académica; aquí les dejo mi recibo y la conversación de la escuela”, concluyó la joven.