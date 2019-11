Denuncian transportistas extorsión por tránsitos en Tampico y Altamira

Transportistas del sur de Tamaulipas acusaron que los choferes son constantemente víctimas de extorsión por parte de tránsitos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, lo que los hace perder hasta el 15 por ciento de las ganancias.

“Son tránsitos. En Tampico, para ir a dejar una mercancía, te cobran entre 300 y 400 pesos por unidad; en Madero te quieren cobrar otra feria y en Altamira también. ¿Eso cómo se llama? Extorsión, no hay de otra”, dijo Jesús López Sandoval, representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en el sur de Tamaulipas.

“Es más la extorsión que estamos dando, que lo que ganamos. En todos lados, todo mundo estira la mano, dejamos ahí parte de la ganancia. Calculamos un 10 a 15 por ciento”.

Señaló que este problema incluso ha disminuido en entidades como Nuevo León y Jalisco.

“En Monterrey teníamos el mismo problema, en Jalisco, en San Luis tenemos el mismo problema; hemos estado arreglando por entidades todo esto, hemos llegado hasta paros y demandas”, refirió.

El líder de transportistas explicó que los tránsitos los detienen al circular en los municipios para comprobar si cuentan con un permiso de carga y descarga, en caso de no tenerlo, les ofrecen dejarlos pasar por el pago de cierta cantidad o les buscan irregularidades para lograr la extorsión.

“No hay un horario o ruta específica, tenemos que llevar un costal de dinero”, indicó.

“No tenemos por qué pagar, yo tengo una tarjeta de circulación que me dio el Gobierno federal y una concesión federal donde puedo transitar por todo el territorio mexicano, la concesión no me limita”.

López Sandoval reprochó la falta de voluntad del Alcalde panista Jesús Nader para recibir a los transportistas.

“Los Gobiernos municipales no hacen nada, tengo seis meses pidiendo una audiencia con Chucho Nader (Alcalde de Tampico) nunca me la ha dado”, reveló, “no tengo la culpa de que el puerto de Tampico y las terminales de Pemex hayan quedado dentro de la ciudad, yo tengo que trabajar”.

Puntualizó que aunque ya han considerado hacer movilizaciones en Tampico y su zona metropolitana, han optado por seguir trabajando ya que padecen de una caída en el traslado de mercancías de hasta un 20 por ciento en los últimos meses.