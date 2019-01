Descartan desabasto de combustible en la zona: Onexpo

*Llaman a no hacer compras de pánico porque pueden desestabilizar el esquema de entrega del producto

María de Jesús Cortez

Al dejar en claro que en el sur de Tamaulipas no hay desabasto de combustible, no así en la capital y frontera del estado, José Ángel García Elizondo, ex presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, hizo el llamado a la población para que no haga compras de pánico pues pueden desestabilizar el esquema de entrega de combustible.

Poco antes de partir a la Ciudad de México, José Ángel García Elizondo, dijo que en la zona está asegurado el suministro ya que el producto llega a través de los puertos.

“Tenemos el puerto marítimo aquí la Terminal Marítima de Pemex, que es a donde están arribando los barcos con combustible de importación para suministrar no solamente esta zona, sino el resto del país y tenemos el producto, primeramente. En nuestra zona no hay riesgo de desabasto”, indicó.

Explicó que la falta de gasolina ha afectado a estaciones de servicio ubicada en la capital y frontera del estado debido a que el ducto Cadereyta-Ciudad Victoria se paralizó y el suministro se realiza vía terrestre lo que retrasa la entrega.

“Sí es importante hacer un exhorto a la ciudadanía en que no se hagan compras de pánico, no tenemos ningún riesgo de desabasto; sin embargo, si se empiezan a realizar estas compras exageradas y desestabiliza el esquema de entrega de combustible a las estaciones y esto podría generar retrasos por algunas horas. Únicamente hacer las compras necesarias, de manera que siga de manera normal el sistema de suministro”.

García Elizondo dijo que para abastecer a las gasolineras de Matamoros y Reynosa se recurrió a combustible importado de Brownsville en el sur de Estados Unidos y la problemática obedece a que se detuvo el sistema nacional de ductos que suministra a 77 terminales de Pemex del país que importa producto a través de puertos y al paralizar se debió de trasladar mediante en pipas que alarga el tiempo de espera y dijo que el abasto se ha normalizado poco a poco.