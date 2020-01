Desconocen a presunto coordinador de MC de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Los integrantes de la Coordinación Municipal del partido Movimiento Ciudadano en Madero, desconocieron como dirigente a quien se autonombra titular en la urbe petrolera, Mauro Reyes Cobos, debido a que no cuenta con un nombramiento oficial.

Gustavo Gómez Reza, integrante de la comisión operativa municipal de MC, destacó que hasta el momento el comité nacional, no ha tomado las decisiones correspondientes a lo que se hará con las coordinaciones municipales, razón por la cual es que cualquier nombramiento que se haga en Tamaulipas no tiene validez.

Destacó que Mauro Reyes Cobos, puede ser una propuesta para la dirigencia municipal en Madero, pero no puede tener un nombramiento oficial, debido a que el coordinador estatal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, se encuentra en el cargo de manera interina, por lo que los estatutos del partido le impiden hacer alguna designación en los municipios, ya que no tiene facultades para ello.

Añadió Gustavo Gómez Reza, que Reyes Cobos no es militante de Movimiento Ciudadano, por lo que tampoco puede ser elegible para una coordinación municipal, debido a que el reglamento interno del instituto político es claro y ningún externo puede asumir dicha posición.

“Gustavo no lo puede nombrar, no tiene el poder porque está interino, puede proponer, pero tampoco puede brincarnos, esa es la molestia de nodotros como comité, porque nosotros tenemos mano, esta persona inclusive, lo está autonombrando, pero con un escrito solo avalado por él, no por el comité, además no es ni del partido, creo que es de otro partido, entonces nosotros no vamos a aceptar en ningún momento esa decisión, no es valida, es una imposición que no vamos a aceptar”, acotó.

Hizo el llamado a la militancia del partido Movimiento Ciudadano en Madero para que no se dejen engañar, pues aseguró que Mauro Reyes no representa los intereses de del instituto político, al no tener validez legal, el supuesto nombramiento que le otorgaron, por lo que reiteró, lo desconocen como coordinador y no avalan ninguna de las acciones que haga a nombre del partido naranja.

Cabe mencionar que esta situación no es privativa de Ciudad Madero, sino que ocurre en varios municipios de la entidad, donde el coordinador interino de MC, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, busca imponer como dirigentes a sus incondicionales, aunque no tengan experiencia, para de esta forma manipularlos a su antojo y conveniencia.