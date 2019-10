Desequilibrio en las familias genera descomposición social.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La ruptura en el equilibrio familiar, es que lo en muchas ocasiones genera que la sociedad tenga una descomposición.

Las maestra Ruth María Garza Saldívar, al brindar una conferencia sobre el tema, señaló que hoy en día, se busca concientizar sobre la importancia que tiene el equilibrio del núcleo familiar en la sociedad.

Mencionó que lamentablemente cuando ambos padres trabajan, la formación de los hijos se desequilibra y esto genera la formación de jóvenes que toman caminos equivocados dentro de la sociedad.

“Es muy importante que la mujer trabaje pero también que nunca descuide el núcleo familiar que hay ocasiones que la necesidad económica exige que la mujer salga a trabajar pero tiene que valorar el equilibrio para poder establecer una familia porque cuando la madre abandona el hogar el padre tmb lo hace y no está el equilibrio de atender a los hijos y establecerles límites de una formación en valores entonces no se está generando lo que la humanidad y sociedad exige que es el equilibrio las familias en su formación le tienen que entregar a la sociedad adolescentes jóvenes productivos personas de bien y no debe de haber de pretexto que la madre trabaja entonces los hijos están descuidados y toman los caminos malos”.

Destacó que la sociedad moderna definitivamente está atropellando la formación social de las personas, teniendo los resultados que vivimos.

Añadió que todos deben buscar formar familias sólidas, a pesar de tener la responsabilidad de trabajar ambos para salir adelante económicamente, ya que será la manera de cambiar muchas conductas antisociales.