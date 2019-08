Desmienten difamación…. Madres de familia de la escuela primaria Ignacio Allende de Santa Amalia

*Señalaba que es una persona morosa, la que despotrico en contra de la la directora, utilizando a los medios de comunicación y redes sociales para desprestigiar a la instalación educativa.

Por: Mario Rivera

Altamira Tamps.- “Hacemos un llamado para que investiguen a las personas morosas las hay donde sea, una es cosa es no tener recurso y otra es ser irresponsable, no se cobra por niño, esto es completamente falso, los recursos recaudados de las cuotas voluntarias no son para maestros o directora y son acuerdos de nosotros los padres de familia para bien y comodidad de nuestros niños y de la institución educativa, quien no lo cumple es que no le interesa que sus hijos esten bien y cómodos, es muy fácil difamar, yo mejor saco a mis niños para no pagar pero no contaba con que no encontrara cupo en otra escuela y haya tenido que regresar y preferir hacer escandalo para cubrir su morosidad estoy segura que muchos padres queremos lo mejor para nuestros niños y nos sobra el dinero pero, procuramos programar gastos, yo soy sola y tengo 3 niños y ahorro para cubrir sus necesidades y no por eso soy irresponsable, hay que trabajar es nuestro deber cumplirles a nuestros hijos no irnos por lo fácil y menos difamar ni a los maestros, ni a la directora y por favor menos a nuestra escuela. no se vale”, señalaron las madres de familia de la escuela primaria, Ignacio Allende de Santa Amalia.

Agregaron que la Madre de Familia Denunciante por no pagar las cuotas de los Padres de Familia decidió dar de baja a la alumna y que iba a meterlos en otra escuela pero no logró encontrar cupo y por eso quiere regresar: señaló.

Añadió que el problema surgió porque para no pagar el año anterior dijo que se cambiaba de escuela no pago y pidió la baja. Pero como no encontró cupo en otra escuela regresó y se le dijo que ya habían sido borrados en el sistema, por eso es el conflicto pero miente al decir que debe pagar $960 por niña, está mintiendo, difamando a la directora y creando mala imagen a nuestra escuela pues está mencionando cantidades que no corresponden y ella ni cumplió el año anterior y este ciclo amenazó con no pagar, pero va ocasionar problemas.

“Que coraje que cuando se trata de difamar sea tan fácil.

Por qué nunca han hecho una nota sobre los alumnos de la Allende que han destacado en el ámbito académico a nivel nacional llegando a la ciudad de México por el trabajo en equipo de maestros y padres porque nunca hacen comentario sobre lo bonito que está la escuela por el equipo de trabajo de maestros y alumnos porque no sacaron una nota de Nathan alumno de sexto que se fue a participar al concurso estatal de matemáticas, donde representó a nuestra escuela primaria Ignacio Allende, con un honroso primer lugar a nivel estado.