Destaca Chucho Nader Repunte Turístico y Económico de Tampico

*La temporada vacacional arrojó resultados positivos al sector comercio y turismo

Al hacer un balance de los resultados obtenidos en materia turística y económica en el municipio durante la presente temporada vacacional, el Presidente municipal, Chucho Nader resaltó el repunte de hasta un 40 por ciento reportado por el sector comercio y la extraordinaria afluencia de visitantes registrada en los diferentes destinos turísticos de la ciudad.

El jefe de la comuna, precisó que la estadística refleja el clima de confianza que se registra en la zona conurbada, y en particular en Tampico, por parte de los ciudadanos, debido a la notable disminución de hechos delictivos.

“Este clima de confianza se debe, principalmente a la efectiva coordinación que hemos logrado con las fuerzas federales y estatales en materia de seguridad, lo que ha favorecido a que nuestra ciudad continúe en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, expresó.

Chucho Nader destacó que el balance del comercio formal fue positivo, por lo que, aseguró, se continuarán fortaleciendo las acciones en materia de seguridad, tanto en la zona centro, como en los diversos sectores comerciales de la ciudad.

“La gran derrama económica que ha dejado el período vacacional se debe a la confianza que han ido recuperando los ciudadanos, por lo que continuaremos reforzando las tareas de vigilancia en las zonas de mayor dinamismo comercial; en lo particular he tenido algunas pláticas con los comerciantes del centro de Tampico y me han manifestado que se encuentran muy contentos con los resultados obtenidos”, indicó.

Al referirse al turismo Chucho Nader subrayó que la expectativa de visitantes esperada, fue ampliamente superada; lo que, dijo, generó una importante derrama económica y posicionó al sur de Tamaulipas como el destino turístico más importante de la entidad.

“Los visitantes que durante el periodo vacacional estuvieron en Tampico, se llevaron una muy buena impresión de cómo estamos transformando y cambiando la imagen de la ciudad; hoy es una ciudad más limpia, más segura y con mejores perspectivas; y sobre todo que el ciudadano se encuentra contento y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, pero eso nos obliga también a redoblar esfuerzos para seguir mejorando y dar todavía mejores resultados a todos los tampiqueños”, puntualizó.