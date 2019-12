Detectan Diabetes en módulo de Salud

*Ciudadanía acude a hacerse pruebas gratuitas que ofrece regidora porteña con apoyo de gobierno estatal

María de Jesús Cortez

Un módulo de revisión médica fue instalado este martes en la zona peatonal de esta ciudad con la finalidad de que la ciudadanía revise su nivel de glucosa y otros padecimientos, mismo que ha funcionado porque sí han detectado a personas con diabetes.

María del Pilar Camacho Ruiz, regidora porteña informó que la semana pasada también instalaron el módulo y obtuvieron muy buena respuesta.

De hecho dijo que detectaron a personas con alto nivel de glucosa por lo que los canalizaron a la institución médica que les corresponde.

Entre los servicios que ofrecen está la prueba para detectar el nivel de glucosa, pruebas rápidas de VIH y Sífilis, peso, talla, entrega gratuita de medicamento como ácido fólico, la vacuna contra la Influenza, entre otros.

“Trajimos la vacuna contra la Influenza porque la misma gente la pidió mucho. Me quedé admirada porque no hay temor a pesar de problema que se suscitó. Me la solicitaron y ha habido mucha demanda, así como en la prueba de VIH y ha sido mucha gente y han pasado matrimonios”, refirió.

La edil agregó que hacen la prueba de la glucosa en donde han detectado a personas que tienen diabetes, pero lo desconocían, ya que algunas traen más de 300 de glucosa.

“Para vencer un poco la apatía de la gente para checarse, no tiene la cultura de la prevención, mucha gente que de repente va caminando en la calle y se desmaya, pero no sabemos lo que traemos arrastrando, si se sienten mal, uno de los síntomas de la diabetes es boca seca, ir varias veces a orinar, sentir calambres y no se checan, se automedican”, detalló la edil.

Camacho Ruiz dijo que ha aumentado mucho el índice de diabetes y por eso han estado colocando estos módulos de salud.

“Hay personas que han llegado en situaciones difíciles, he detectado a personas con 300 de glucosa, personas que dicen que no sabían, pero no es que no sepa sino que no tienen cultura de la prevención y eso es lo que hacemos aquí. Esta es la segunda vez y quiero ver si la próxima semana programó otra”, aseveró la entrevistada.

Entre otras de las pruebas que aplicaron destaca la que sirve para detectar VIH/Sida y una nutrióloga también participó en este módulo para hacer una evaluación nutricional de la composición corporal.

“La nutrióloga los sube en la báscula, meten unos datos de fecha de nacimiento edad, altura y nos miden el tanto por ciento de agua corporal, de grasa corporal, de grasa visceral, de masa corporal y de masa ósea, y la edad metabólica y una estimación calórica y dar datos completos”, precisó.

Estas acciones, dijo la regidora, se llevan a cabo gracias al apoyo de gobierno del Estado, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca