Detectan en Madero como proveedores a un hermano del ex secretario Jonathan Ruíz,

* El ex funcionario favoreció en la administración anterior a un laboratorio de análisis clínicos propiedad de su hermano, el contralor municipal Fernando Rodríguez señalo que hasta el momento no se ha determinado si habrá un procedimiento legal, ya que aún no concluye el periodo de revisión.

Omar Lara Martínez.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Continúan detectándose anomalías en la información otorgada por la pasada administración, ya que un laboratorio de análisis clínicos a nombre de un hermano del ex secretario del ayuntamiento Jonathan Ruíz, prestaba sus servicios al municipio.

El director jurídico, Alfredo Campos Martínez y el contralor, Fernando Rodríguez Ruiz, señalaron que esto es algo que se ha encontrado en las verificaciones documentales de la entrega-recepción, por lo que continuaran llevando a cabo revisiones.

Mencionó el contralor municipal que hasta el momento no se ha determinado si habrá un procedimiento legal, ya que aún no concluye el periodo de revisión.

Rodríguez Ruiz, dejó en claro que con estas acciones se genera un conflicto de intereses, algo previsto en la ley de servidores públicos y lo cual amerita una sanción, ya que no puede haber familiares directos de los funcionarios proporcionando servicios a la administración.

El director jurídico Alfredo Campos Martínez, indicó que se tuvieron gastos para esta empresa por un monto de un millón de pesos en un año, algo que se llevará hasta las últimas consecuencias.