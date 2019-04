Dice IP no al regreso de cobro de tenencia

*Proponen que mejor gobierno federal no despilfarre recursos

María de Jesús Cortez

El sector empresarial del sur de Tamaulipas no está de acuerdo en que regrese el impuesto de la tenencia y tampoco está a favor de que apliquen nuevas cargas fiscales. Lo que proponen es que el gobierno federal mejor disminuya el gasto corriente, que no despilfarren recursos y que no pretendan resolver una necesidad de dinero reviviendo impuestos.

En voz de Jesús del Carmen Abud Saldívar, presidente del Consejo de Instituciones del Sur de Tamaulipas, Ciest, la iniciativa privada considera que no pueden a través de estas medidas resolver sus problemas.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo, el gobierno tendría que hacer primero otras cosas antes como ser más eficiente en el gasto, disminuir en el gasto corriente, evitar que los presupuestos se despilfarren antes de pensar en nuevos impuestos”, aseveró.

Agregó que están en contra no nada más de la tenencia, sino que no están en condiciones de tener impuestos nuevos.

“Yo creo que hay cosas que tienen que tener su regulación, son impuestos que ya existen, lo que sí está complicado y deberíamos pedirle al gobierno que lo analicen de una mejor manera es volver o crear nuevos impuestos.

Necesitamos que gobierno sea más eficiente en sus políticas públicas, necesitamos que los presupuestos que hoy tenemos se apliquen de manera más correcta y que no se pretenda resolver situaciones de falta de presupuestos aplicando nuevos impuestos”, recalcó Abud.