Dice Magda no a la Diputación; Afirma que ni Morena ni PRI la han Buscado

*Aunque en la entrevista deja ver que ‎dependiendo de las situaciones o circunstancias de los tiempos políticos futuros podría haber un giro en la decisión tomada

Francisco Herrera

La ex alcaldesa porteña Magdalena Peraza Guerra advirtió que no tiene ninguna intención de buscar una candidatura para el proceso electoral de este año, pues aunque aceptó que ha participado en reuniones con diferentes sectores de la sociedad hasta el momento no ha habido ningún tipo de acercamiento con partidos políticos, incluso con el mismo PRI de dónde salió para gobernar la ciudad por segunda vez vía una coalición.

Puntualizó que la entidad volverá a vivir un proceso electoral, ahora para renovar el Congreso del Estado, por lo que conjuntamente con un grupo de personas han comenzado a retomar la cercanía con la población de varios sectores y de esta manera ponderar la amistad que ha cultivado en todos estos años.

Negó que a estas alturas del proceso electoral ya se haya reunido con algún dirigente partidista, incluso dejó ver que ni con la misma dirigencia del PRI local ha logrado acercamiento.

“Roberto González es mi amigo pero hasta ahora no ha habido acercamiento, reconozco su valor de tomar al PRI en estas condiciones, además del gran sentimiento que el tiene por el partido tricolor”, expuso

Peraza, recordó que dejó el cargo público tras una campaña que vivió con intensidad el año pasado, sin embargo fiel a sus declaraciones donde en ocasiones deja incógnitas, dijo

“No tengo intención de buscar una candidatura ahorita, pero a veces uno piensa una cosa y se dan otras situaciones”.

En los últimos días ha corrido un fuerte rumor en el sentido de que la ex alcaldesa estaría abandonando al PRI para ir en busca de una diputación local por la vía plurinominal, y junto a ella también participaría un grupo político de esta ciudad.