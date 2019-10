Ecología sin noticias de Pemex sobre procedencia de derrame de hidrocarburos.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La dirección de Ecología en el municipio de Madero aún no tiene información sobre la procedencia del hidrocarburo encontrado en playa Miramar.

El titular de la dependencia, Philip Fraser, señaló que es la secretaría del ayuntamiento que tiene contacto directo con petróleos mexicanos y es quién está indagando ante la paraestatal cuál puede ser la procedencia del hidrocarburo, el cual no está generando afectaciones severas al máximo paseo.

Destacó que al ser una cantidad menor la que existe en el litoral de playa Miramar, no repercute nada en los asistentes al máximo paseo, por lo que no existe ninguna medida preventiva, simplemente se les invita a los bañistas a no tocar el producto.

Expuso que sostendrá una reunión con el secretario del ayuntamiento, para de esta forma conocer cuál es la información proporcionada por petróleos mexicanos respecto a este tema y tratar así de saber el origen del hidrocarburo.

Añadió Philip Fraser, que son otras instancias quienes deben investigar y determinar el origen de este producto, ya que está llegando de manera continua a la zona de bañistas de Miramar.