Ediles del PRI en Tampico podrían ser expulsados del partido sino definen su postura

*Vía WhatsApp pidieron a ediles priístas pago de cuota * Ya ni el teléfono contestan

María de Jesús Cortez

“Hasta un WhatsApp les mandé para pedirles que pasen a pagar sus cuotas y digan si ya no quieren estar en el PRI porque les llamo por teléfono y ya ni me contestan”, declaró el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional al responder a los regidores priístas quienes aseguran no les han avisado y que no tienen qué hacer ningún pago.

En rueda de prensa, Roberto González Barba fue claro al decir que es mejor que lo digan de una vez si van a seguir o no en el partido y saber si contarán con su apoyo o no y que les dará un plazo para que se definan, de lo contrario serán expulsados.

“Los propuso el PRI a los cuatro y los cuatro están allí por el tricolor. De esos cuatro quiénes son militantes en el padrón del partido Benito Abad, por eso me llamó la atención cuando lo vi en una rueda de prensa de Morena donde decía que él no era del PRI”, dijo González Barba.

El dirigente local del tricolor comentó que ni Gorordo ni Goldaracena ni Rodrigo Azcárraga están en el padrón del PRI pero de acuerdo al sistema de cuotas del partido los cuatro están obligados moralmente a colaborar con su partido y pagar cuota.

“Lamento muchísimo la postura de los regidores, sus papás son mis amigos pero no se vale estar en dos líneas. En política se está o no se está”.

Reiteró el atento llamado a los ediles porteños para que definan su posición y que ya lo hizo vía WhatsApp porque luego ni le contestan las llamadas. “lo tengo que decir, yo soy muy claro, no me ando por las ramas hablo de frente y de frente les digo las cosas, ey señores moralmente están obligados, por estatutos”.

González Barba agregó que si se quieren declarar independientes lo digan para informar a cabildo que ya no representan los intereses del PRI “pero ninguno me ha dicho no”.

El informante señaló que si ya no quieren estar en el partido deben salirse pero que deben ser congruentes y también dejar el cargo que lograron gracias al PRI.

Roberto González hizo ver luego que esta situación es de valores, valores que vienen de la familia y que hasta ahorita no están mostrando.

El priísta dijo que es tiempo de terminar con la prostitución política “es vergonzoso para quien se ostente como gente de bien navegar en esas aguas, no se puede ser tan ambiguo, la política se ha demeritado por esos malos elementos”.