El Chilero: “La mejor forma de cerrar una campaña es ayudando a la gente”.

Altamira, Tamps.- El aspirante del Partido Revolucionario Institucional por la Diputación del Distrito 18 que abarca Altamira y Aldama José Luis Vargas Ortega mejor conocido por la ciudadanía como “el Chilero” concluye su campaña con una actividad denominada “cierre de campaña con causa”.

“En estos 45 días que anduve recorriendo el distrito 18, con tristeza vi cuanta necesidad hay en la ciudadanía, por ello cuando hablaba con mi equipo de trabajo de qué haríamos para el cierre de acordamos que la mejor manera de hacerlo es ayudando a la gente, por eso nos dimos a la tarea de que todas esas personas de la tercera edad, gente discapacitada, que nos pedían el apoyo de sillas de ruedas, hoy en el último día de campaña regresamos casa por casa a cumplirles y hacer la donación de esa silla de ruedas que sin duda facilitará su día a día” externó.

Así mismo señaló sentirse agradecido con las muestras de afecto por parte de la ciudadanía: “¿cómo no ayudar a la gente? Si éstos 45 días me recibieron muy bien, no necesito ser Diputado o Presidente para ayudar a la gente y creo que desde ahorita la gente se está dando cuenta que soy un hombre de palabra, de buena voluntad y que quiere lo mejor para mi distrito, por eso estoy seguro que éste 2 de julio los resultados me favorecerán” finalizó.