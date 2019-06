El escándalo del Peculado; El caso del rastro DE Tampico

*Pena hasta de 14 años podrían recibir si les comprueban los delitos *No pueden salir de la zona…Vinculan a proceso a ex subdirectora de rastro; ex director sigue pendiente

María de Jesús Cortez

Al fincarles un Juez de Control los cargos de peculado y desvío de recursos y vincularlos a proceso, el director y la subdirectora del rastro municipal porteño en el periodo 2016-2018 fueron advertidos de que no pueden salir de la zona conurbada ni acercarse al centro de matanza.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a través de un comunicado de prensa donde señalan que se formuló imputación en contra de quienes se identificaron como Abe Americus “N” y María Eugenia “N”, por el delito de Peculado.

Los imputados se desempeñaron como director y subdirectora del Rastro Municipal del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, durante la administración 2016-2018 y son acusados por el desvío de 2 millones 604 mil 390 pesos.

El Juez impuso a los imputados, como medidas cautelares, no salir de la zona conurbada y no acercarse al rastro municipal, por el tiempo que dure el procedimiento.

El Juez de Control vinculó a proceso a María Eugenia “N”, y señaló el próximo 11 de junio para resolver lo concerniente a Ave Americus “N”, al haberse solicitado la ampliación del término legal.

De ser encontrados culpables, a Ave Americus “N” y María Eugenia “N” se les podría castigar hasta con 14 años de prisión.

Con lo anterior la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene su compromiso permanente con la sociedad para llevar ante el Tribunal de Justicia a toda persona que haya cometido un hecho que la ley considera como delitos de corrupción.