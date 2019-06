El partido (MORENA) debe analizar los errores que cometió: Adrián Oseguera.

*Madero fue el único municipio que no se impugnó, porque no, nos metimos, realmente no nos metimos al proceso electoral, sostuvo el alcalde maderense.

Por OMAR Lara MARTÍNEZ

Cd. Madero, Tamaulipas.- El partido (MORENA) es responsable y tiene que hacer un análisis profundo de cuáles errores cometió, ya que se cometieron a nivel nacional y en todo el Estado.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, dijo que en las candidaturas hubo algunos buenos personajes, pero también muchos no conocidos ante la ciudadanía, quedando demostrado que la marca no lo es todo, debido a que muchos militantes piensan que con la pura marca se puede llegar a un puesto y no es así.

Mencionó que se tiene que trabajar muy fuerte para convencer a la ciudadanía de las propuestas que necesita, no nada más porque el presidente está haciendo un buen trabajo, alguien ya puede ser un diputado o diputada.

“Aquí tienes que trabajar, debes tener el sello del Presidente y pues no lo hubo en todo el Estado, pero nosotros no nos metimos, es importante aclarar muchas cosas, no podía contestar a muchas de sus preguntas por respetar la veda electoral, Madero fue el único municipio que no se impugnó porque no nos metimos, realmente no nos metimos al proceso electoral, si nos hubiéramos metido otra historia hubiera sido, pero no nos metemos, tenemos que respetar.”

Indicó Oseguera Kernion, que la ciudadanía decidió y se tiene que respetar el resultado, por lo que felicitó a Joaquín Hernández Correa por el triunfo obtenido, resaltando que si el partido Morena ya vio los problemas, ahora debe poner una solución a eso.