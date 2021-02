El Registro Civil de Altamira es obsoleto

José Flores.

Altamira, Tamps.- Piden mejoras en las oficinas del registro Civil en el municipio de Altamira.

Fredy Antonio Torres Mar coordinador de la Asociación de Gestores Productivos señaló que la ciudadanía se han visto afectado ya que el sistema del registro Civil es obsoleto.

“En Altamira tenemos un Instituto absoluto que no le sirve a los Altamirenses, que es el registro Civil.

Ya que personalmente fui a realizar el trámite del acta de nacimiento de mi hijo y me encuentro que no pueden hacer el trámite ahí ya que sólo pueden tramitar del municipio de Altamira y foráneas pero de Tampico no.

Y queda claro que tiene mayor capacidad un ciber que el propio registro Civil, por lo que es necesario que se mejore el servicio y se construya unas nuevas instalaciones dignas para los Altamirenses». Cito el entrevistado.

Por otra parte señaló que sigue el condicionamiento de clases en las instituciones educativas también sin que hasta el momento las autoridades de la secretaria de educación pública tomen cartas en el asunto y sancionen a los abusivos directores.

