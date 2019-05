ELENA CUERVO: “Mi único padrino es el pueblo”.

*“Seré diputada, y no necesito ningún “dedo” que me diga que vamos a hacer o no, tengo trabajo por varios años y una cosa si les aseguro nunca me he olvidado de la gente”, dijo la candidata del PT a la Diputación Local por el Distrito XIX.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

La candidata a Diputada del Partido del Trabajo por el Distrito XIX, Elena Cuervo Peña dijo hoy que su único padrino en la política ha sido y será siempre la ciudadanía y no necesitamos de políticos, alcaldes o gobernadores para que nos digan que es lo que debe hacer. Dejando en claro que nunca se ha olvidado o se olvidará de la gente”.

Cuervo Peña, explicó “nosotros tenemos una propuesta contundente, importante, distinta, estamos seguros de que no necesitamos la guerra sucia para ganar, solo necesitamos mover conciencias, que la gente despierte, como lo está haciendo, necesitamos que la gente sepa que hoy es el momento de la Transformación no solo en este distrito si no en todo Tamaulipas”.

En nuestro Proyecto dijo –ELENA CUERVO PEÑA-, es muy importante mejorar el sistema de procuración de justicia, fomentar la cultura de la denuncia, el incremento a salarios a los policías y con ello dignificar esa profesión, también habremos de insistir desde CONGRESO- la tribuna más alta de Tamaulipas en cero tolerancia a la corrupción.

“A mis únicos padrinos en la política, les digo no voy a fallarles, mientras Dios me dé vida o lo permita, voy a trabajar todo el tiempo en favor de los ciudadanos, gracias por darme aliento a cada paso de este largo camino, que hemos recorrido juntos y que nos llevará al Congreso de Tamaulipas, porque a Tamaulipas lo sacamos adelante los valientes, los perseverantes, los que nos abrimos paso todos los días superando obstáculos y adversidades, esos son mis padrinos, los verdaderos ciudadanos”.

Hoy me da confianza que llegaré al Congreso de Tamaulipas, los empresarios que han externado su confianza, a los jóvenes, que me han brindado su esperanza, las mujeres que con su dignidad me han prometido su voto, los obreros a quien les he prometido ser su aliada, y defensora, por ello el 2 de junio serán mis padrinos los que me lleven al triunfo, será el verdadero pueblo, con quien trabajaremos siempre”. Sostuvo Elena Cuervo Peña Candidata del PT a la Diputación Local por el Distrito XIX MIRAMAR.