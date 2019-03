Empresa que intoxicó a estudiantes de la Náutica podría regresar al plantel

*Presumen le dieron de nuevo la concesión bajo otra razón social

María de Jesús Cortez

Cobijada bajo una nueva razón social, la empresa que intoxicó a estudiantes de la Escuela Náutica de esta ciudad volverá a prestar el servicio, hecho que ignora la Secretaría de Salud.

Juan Jesús Mena Méndez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, reconoció que supo que hace aproximadamente dos años se registró una intoxicación masiva al interior del plantel derivado de la ingesta de pollo descompuesto, hecho que generó que varios alumnos fueran hospitalizados.

“Supimos por cuestiones familiares de la intoxicación pero no tuvimos todo el expediente completo para dar un dictamen, es una entidad federal es muy hermética la situación, no pedimos acceso, no supimos sólo que fueron atendidos los estudiantes”, indicó la autoridad sanitaria.

Mena Méndez agregó que la entidad se hizo cargo de todo y que corresponde a la autoridad naval verificar que la empresa que tenga la concesión de los alimentos cumpla con las normas que marca la ley.

Reconoció el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria que ellos tienen injerencia en ese asunto pero no han llevado un seguimiento “es cuestión interna tanto hospitales como IMSS deben tener en su Departamento de Epidemiología la información”.