Empresas de la zona discriminan a portadores de VIH.

Cd. Madero, Tamaulipas.- En la zona conurbada del sur de Tamaulipas, se tienen reportes de tres casos en los cuales empresas han discriminado a personas por el hecho de ser portadores del VIH.

Ana Karen López Quintana, presidenta de la Organización Tamaulipas Vida Trans, dijo que los afectados no han querido interponer las denuncias correspondientes en contra de las empresas por miedo a represalias.

Destacó, que todos aquellos que sufran de este tipo de discriminación deben acudir ante las instancias correspondientes, tal es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Muchas empresas te hacen la prueba del VIH y no te preguntan si quieres o no hacértela, ellos lo hacen obligatoriamente y eso es una violación a los Derechos Humanos y si sale reactiva al VIH ya no te dan tu trabajo”.

Añadió López Quintana, que es la zona sur de Tamaulipas la que cuenta con mayor número de personas con VIH, por lo que exhortó a los jóvenes principalmente a tomar con responsabilidad su vida sexual.