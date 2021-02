Empresas del corredor industrial de Altamira afectadas por falta de luz.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Los cortes en el suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, afectaron a 32 plantas del corredor industrial de Altamira.

El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, Jesús Abud Saldívar, dijo que ya se veía venir el problema, con los cortes paulatinos de luz, como el registrado anoche, esto como consecuencia lógica por el tema del gas en la industria altamirense, pues requieren del hidrocarburo para su actividad normal.

Mencionó que el corredor industrial de Altamira tiene 32 plantas, de las cuales el gas es un insumo básico, pero a pesar que México tiene gas, lamentó que no está en la política pública del Gobierno Federal o de la Secretaria de Energía explotar los yacimientos, por lo que tampoco está en el presupuesto hacer áreas de almacenamiento, es por ello que la dependencia es total y absoluta de estado de Texas, en Estados Unidos.

“Estamos totalmente vulnerables, lo estamos viendo, no tenemos reserva, no tenemos explotación propia por lo tanto Texas por lo pronto primero cubre su suministro, aún lo estamos viendo hay zonas sin energía en ese estado americano, no alcanzan a cubrir su suministro entonces la dependencia de Texas se ha puesto sobre la mesa, no debe de ser porque México tiene potencial para obtener su propio gas más sin embargo creo estamos muy lejos de ver eso en el Gobierno Federal”.

Abud Saldívar, añadió que hoy se ve que las modificaciones a las políticas públicas van en sentido contrario, ya lo están viendo en la reforma energética, lo cual señala todo lo contrario y opuesto a lo que el mundo energético está exigiendo.

