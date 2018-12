En dos meses, el reajuste de la nómina ha sido de 300 trabajadores.

Cd. Madero, Tamaulipas.- A dos meses de iniciar la administración municipal de Madero, se realizó un primer recorte de personal, dándose de baja a 300 empleados.

El síndico Salvador Muñoz Contreras, dijo que 150 de los despidos, fueron a causa que la persona no cumple con el perfil adecuado para el cargo que le fue asignado.

“Hay de todo, hay personal que no cubrieron el perfil y se hizo un recorte en ese sentido, si no cubren el perfil las personas no te sirven y no tiene caso tenerlas en las áreas trabajando”.

Indicó que la nómina municipal de Madero debe cerrar en mil 500 personas entre sindicalizados y de confianza, erogando por concepto de salarios alrededor de cinco millones e pesos.

Dejó en claro que las otras 150 personas fueron aquellas que no les agradó el área en donde se les asignó o por tener otras ocupaciones no lograron acomodar sus horarios, mientras que un grupo mínimo fue por no estar de acuerdo con el salario que percibía.

Las autoridades maderenses contemplan para el próximo año, continuar con la reducción de su nómina, tal como lo ha dado a conocer el Alcalde Adrián Oseguera quien precisó que el objetivo de es incrementar el ahorro en este rubro y el recurso aplicarlo en obras.