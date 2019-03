“En Política no se puede estar con Dios y con el Diablo”: Roberto González Barba

*Ediles Priístas están en el “Limbo”; Yo Avalé esa Lista en Campaña, de Haber Sabido del Comportamiento no Lo Hubiera Hecho: Líder del PRI

*Afirma dirigente municipal que la ex alcaldesa y Benito Abad están inscritos en el padrón del PRI y los tres ediles restantes no, sin embargo la calidad moral debe imponerse debido a que fueron propuestos por el tricolor

Francisco Herrera

Tras las declaraciones que vertieran regidores priístas del cabildo porteño sobre su negación a aportar la cuota mensual al comité directivo municipal de su partido político, Roberto González Barba, señaló que tanto la ex alcaldesa Magdalena Peraza como el regidor Benito Abad Pérez siguen siendo militantes por lo que exigió se definan políticamente “Pues no se puede estar con dios y el diablo al mismo tiempo, menos en política” y añadió que el caso de los concejales, Esther Gorordo Arias, Isabel Goldaracena y Rodrigo Azcárraga, no son militantes pero, seguramente, deben contar con calidad moral para aportar el 5% de su sueldo ya que fueron propuestos a ese cargo público bajo las siglas del PRI.

El dirigente del CDM del tricolor en el Puerto detalló que, incluso, intervino en la conformación de la planilla que disputó la elección local pasada, por lo que ahora, dijo, le causa extrañeza que busquen evadir sus “compromisos” “y quieran deslindarse, en todo caso si hubieran dicho en campaña como iban a actuar no hubiera avalado la planilla, lamento la postura de ellos y ante ello voy a pedir una reunión para solicitarles que se definan”.

El dirigente partidista en Tampico externó que el PRI fue quien propuso los nombres de los cuatro ediles actuales y están ahí por el Instituto Político.

“Creo que deben tener un poco de calidad moral para aceptar que están ahí por las siglas del PRI, sino quieren estar más en el partido político por vergüenza que lo digan, yo no los voy a mantener a fuerzas aquí, pero si les pido congruencia”.

González, expresó que la reunión debe concretarse antes de que comience la campaña constitucional además de conocer si habrán de apoyar a los candidatos a las diputaciones locales, Astrid Lattuada y Ricardo Garza.

“Pues por ahí se dice que habrán de operar en contra del PRI que por estrategia, yo no entiendo que Magda vaya a operar en contra la sobrina de Fernando Azcárraga cuando él fue su jefe en el gobierno que ella participó, o vaya a operar en contra de su amiga Astrid Lattuada que fue su colaboradora cercana o Benito Abad que vaya a operar en contra de su compadre y amigo Rodrigo Azcárraga, no lo entiendo definitivamente”.

González, emplazó a la ex alcaldesa porteña y Diputada local a que haga pública su renuncia al PRI cuando ya coquetea políticamente con Morena, al igual que los ediles antes mencionados antes de que se pueda iniciar el proceso de expulsión del partido político.

“Están en el limbo, ojalá que sean moralmente propios y se definan, en política es vergonzoso estar así de manera ambigua”, abundó