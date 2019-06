Encabeza Alma Laura Hernández evento “Aprendiendo a Prevenir el Trabajo Infantil”

*Actividad desarrollada en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil en la Telesecundaria “Profr. Manuel Castellanos Lara”

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Sistema DIF Altamira presidido por Alma Laura Hernández Amparán, llevó a cabo el evento “Aprendiendo a Prevenir el Trabajo Infantil” en la Telesecundaria “Profr. Manuel Castellanos Lara’’, ubicada en el sector Nuevo Madero.

Tal actividad consistió en un rally en el cual alumnos de esta institución educativa realizaron dinámicas en equipo con la finalidad de aprender a prevenir el trabajo infantil.

En su intervención, la presidenta del DIF Altamira, Alma Laura Hernández indicó que para el Sistema DIF es de suma importancia mantener una sociedad visiblemente desarrollada a través del apoyo a los niños y jóvenes.

“En el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, tenemos claro que la educación es la base de una sociedad próspera, por lo que los niños y adolescentes no deberían trabajar, no deberían preocuparse por la economía de un hogar; sin embargo, sé que muchos de ustedes apoyan en su casa y les aplaudo su interés de ser parte del éxito de su familia, sin embargo nuestro compromiso como sociedad y gobierno es otorgarle las herramientas necesarias para que esto no suceda”, puntualizó.

Actualmente -dijo- el DIF Altamira otorga becas, además de promover el deporte, eventos culturales, y concursos de talentos, a efecto de reconstruir el tejido social, impulsando los valores entre la niñez y juventud altamirense.

“No hay nada mejor que prepararse y confiar en sus capacidades y actitudes. Recordemos que ustedes no solo son el futuro, sino también, el presente de este municipio y de nuestro país; disfruten mucho cada etapa con responsabilidad y sobre todo aprovechen los conocimientos que los profesores y sus papás les comparten. Como Sistema DIF estamos para servirles, en verdad en mí tienen a una amiga”, refirió Hernández Amparán.

Por su parte, a nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Fernanda Paola Hernández Lucas, agradeció esta importante acción que es respaldada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

“Todos los niños y jóvenes de este municipio tenemos el compromiso y responsabilidad de continuar con nuestros estudios pero en muchas ocasiones tenemos que buscar oportunidad de ingresos para la familia. Creemos que el apoyo que está realizando el gobierno de Altamira con becas y recreación es una acción que está generando buenos ecos, hoy aquel alumno que tenía el temor de dejar la escuela tiene la oportunidad de recibir una beca y continuar con sus estudios”, expresó.

La presidenta del organismo, Alma Laura Hernández Amparán entregó a nombre del Sistema DIF Altamira un reconocimiento a la directora de este plantel, María del Carmen Bolaños Ortiz, por su participación en esta dinámica.

También asistieron, el enlace del CREDE Altamira con la Unidad Ejecutiva de la SET, José Alanís Mendo; el director de Educación, José Antonio Chong Martínez, así como el coordinador del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil del DIF Altamira, Juan Gabriel Solís Tavera.